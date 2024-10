Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Daniele Dal Moro replica duramente a Shaila Gatta: il motivo e l’avvertimento

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Dalha infiammato i social con un messaggio pungente diretto a, attuale concorrente del25. Le sue parole, che hanno subito fatto il giro della rete, sembrano essere una risposta a delle dichiarazioni che l’ex Velina avrebbe fatto in merito alla partecipazione di Dalal reality. Nonostante la mancanza di conferme visive, la vicenda ha suscitato una forte reazione, lasciando intendere che tra i due non scorra buon sangue. Ma cosa ha portatoDala esprimersi in maniera così diretta? Scopriamo i retroscena di questa vicenda che ha acceso il dibattito tra i fan del reality e non solo.