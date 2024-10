Festival delle Regioni, Magnacca: "Ci siamo per essere protagonisti dei cambiamenti" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "L'Abruzzo c'è e partecipa in maniera attiva a 'L’Italia delle Regioni - Festival delle Regioni', organizzato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aperto ieri pomeriggio, 20 ottobre, a Bari dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci siamo per essere protagonisti Chietitoday.it - Festival delle Regioni, Magnacca: "Ci siamo per essere protagonisti dei cambiamenti" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "L'Abruzzo c'è e partecipa in maniera attiva a 'L’Italia', organizzato dalla conferenzaProvince Autonome, aperto ieri pomeriggio, 20 ottobre, a Bari dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’aquila protagonista al Festival delle Regioni : un focus su digitale e sostenibilità - Questo periodo di trasformazioni richiede, infatti, nuove professionalità capaci di affrontare le sfide del futuro. Sostenibilità e competenze: verso una Regione del futuro Un altro aspetto cruciale sollevato da Magnacca durante l’incontro è la necessità di formare competenze che siano determinanti nella transizione ecologica e digitale. (Gaeta.it)

Mattarella a Bari per il Festival delle Regioni : "Collaborazione tra istituzioni essenziale per la comunità - serve mediazione" - Arriva nel teatro Piccinni accolto da un lungo applauso, e dalle note dell'inno di Mameli eseguito dalle orchestre giovanili del progetto regionale 'Note Positive'. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Bari per la cerimonia inaugurale del Festival delle Regioni e delle... (Baritoday.it)

Il festival delle regioni e delle province autonome : Aperto oggi a Bari con un focus sul futuro digitale e green - Eventi e attività in programma fino al 22 marzo Il festival si svolgerà fino a martedì 22 marzo e prevede una ricca serie di incontri e attività. L’implementazione di tecnologie digitali, unita a pratiche ecologiche, rappresenta un passo fondamentale per costruire un futuro resiliente e prospero. Facebook WhatsApp Twitter Si è inaugurato oggi pomeriggio, sotto il segno della modernità e ... (Gaeta.it)