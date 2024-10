Femminicidi, la terribile escalation dei casi in Italia: uomini che uccidono e che si tolgono la vita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si contano più in Italia i casi di Femminicidi in cui l’uomo si toglie la vita o prova a suicidarsi: gli ultimi episodi nelle scorse ore. Il 16 ottobre scorso Giovanni Salamone ha assassinato a coltellate la moglie Patrizia Russo, probabilmente mentre dormiva a letto a Solero, in provincia di Alessandria. Ieri l’uomo ha tentato il suicidio in carcere, annodando un lenzuolo per farne un cappio. Femminicidi, la terribile escalation dei casi di suicidio (CANVA FOTO) – Notizie.comIl 18 ottobre Mario Furio, nonostante avesse il divieto di avvicinamento ed il braccialetto elettronico, ha atteso la moglie Celeste Palmieri all’esterno di un supermercato e le ha sparato. Subito dopo ha rivolto la pistola contro sé stesso, uccidendosi. Sono solo gli ultimi due casi di Femminicidio-suicidio o tentato suicidio. Nel solo 2024 in Italia il numero di casi di tale fattispecie non si contano più. Notizie.com - Femminicidi, la terribile escalation dei casi in Italia: uomini che uccidono e che si tolgono la vita Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si contano più indiin cui l’uomo si toglie lao prova a suicidarsi: gli ultimi episodi nelle scorse ore. Il 16 ottobre scorso Giovanni Salamone ha assassinato a coltellate la moglie Patrizia Russo, probabilmente mentre dormiva a letto a Solero, in provincia di Alessandria. Ieri l’uomo ha tentato il suicidio in carcere, annodando un lenzuolo per farne un cappio., ladeidi suicidio (CANVA FOTO) – Notizie.comIl 18 ottobre Mario Furio, nonostante avesse il divieto di avvicinamento ed il braccialetto elettronico, ha atteso la moglie Celeste Palmieri all’esterno di un supermercato e le ha sparato. Subito dopo ha rivolto la pistola contro sé stesso, uccidendosi. Sono solo gli ultimi duedio-suicidio o tentato suicidio. Nel solo 2024 inil numero didi tale fattispecie non si contano più.

