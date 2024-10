Fabio Cannavaro, l'ultimo Pallone d'Oro italiano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un colpo di testa al centro dell’area di rigore. Poi subito un altro, per allontanare il pericolo e far partire il contropiede. Eleganza ed energia. È il minuto 120 di Italia-Germania, semifinale dei Mondiali del 2006, quando Fabio Cannavaro dà il via all’azione che di fatto chiude la contesa, regalando agli azzurri l’ultimo atto del torneo, poi vinto. Due meravigliosi anticipi, sottolineati dalle iconiche urla dei commentatori, che hanno catapultato il difensore napoletano nelle case di tutto lo stivale. «Stacca Cannavaro, e poi ancora Cannavaro». Come se uscisse dallo schermo delle televisioni, contrasto dopo contrasto, in uno dei momenti più concitati ed elettrizzanti nella storia del nostro calcio: le gesta di un fenomenale carro armato, sotto gli occhi di tutti. Gqitalia.it - Fabio Cannavaro, l'ultimo Pallone d'Oro italiano Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un colpo di testa al centro dell’area di rigore. Poi subito un altro, per allontanare il pericolo e far partire il contropiede. Eleganza ed energia. È il minuto 120 di Italia-Germania, semifinale dei Mondiali del 2006, quandodà il via all’azione che di fatto chiude la contesa, regalando agli azzurri l’atto del torneo, poi vinto. Due meravigliosi anticipi, sottolineati dalle iconiche urla dei commentatori, che hanno catapultato il difensore napoletano nelle case di tutto lo stivale. «Stacca, e poi ancora». Come se uscisse dallo schermo delle televisioni, contrasto dopo contrasto, in uno dei momenti più concitati ed elettrizzanti nella storia del nostro calcio: le gesta di un fenomenale carro armato, sotto gli occhi di tutti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bia : “Buongiorno potrà diventare come Fabio Cannavaro” - Di Cannavaro ce ne sono stati pochi, la carriera che ha fatto parla per lui e arrivare a quei livelli non è per niente semplice, ma Buongiorno promette bene”. Il Napoli di Conte può lottare per lo scudetto? “Il Napoli è dentro alla lotta scudetto, con Conte è una squadra forte fortissima. Noi con Lippi al Napoli giocavamo a 3 e a 4: se un difensore sa fare il difensore allora può farlo senza ... (Terzotemponapoli.com)

Fabio Cannavaro : «Aspetto una PANCHINA in Italia - anche se il nostro è un CALCIO in CRISI. Cosa penso di Lautaro - Ancelotti - Gasperini - Theo e Leao. UDINESE fortissima - lo sapevo» - NESSUN ITALIANO PER IL PALLONE D’ORO – «Purtroppo no. Il giorno dopo le nominations per il trofeo, l’azzurro mondiale ha parlato con La Gazzetta dello Sport. […]. Fabio Cannavaro, Campione del Mondo nella stagione 2006, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Pallone d’Oro e Scudetto L’ultimo Pallone d’Oro italiano è lui, Fabio Cannavaro, nell’ormai lontano 2006. (Calcionews24.com)