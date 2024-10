F1, gara GP Messico 2024: programma, date e diretta tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) La F1 saluta gli Stati Uniti e si prepara al Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del calendario 2024. La stagione si avvicina alla propria fase finale, con il Circus impegnato nella triple header oltreoceano che si concluderà con la gara in Brasile. Il circuito Hermoso Rodriguez ospita la gara di casa di Sergio Perez, numero 11 della Red Bull. Il weekend, atteso tra il 25 e il 27 ottobre, seguirà la programmazione tradizionale, con tre sessioni di prove libere, una qualifica e infine la gara. Il Gran Premio è atteso per domenica, a partire dalle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di NOW e di Sky Go. F1, gara GP Messico 2024: programma, date e diretta tv SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La F1 saluta gli Stati Uniti e si prepara al Gran Premio del, ventesimo appuntamento del calendario. La stagione si avvicina alla propria fase finale, con il Circus impegnato nella triple header oltreoceano che si concluderà con lain Brasile. Il circuito Hermoso Rodriguez ospita ladi casa di Sergio Perez, numero 11 della Red Bull. Il weekend, atteso tra il 25 e il 27 ottobre, seguirà lazione tradizionale, con tre sessioni di prove libere, una qualifica e infine la. Il Gran Premio è atteso per domenica, a partire dalle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di NOW e di Sky Go. F1,GPtv SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - GP Messico 2024 : programma - orari - tv - streaming. Calendario 25-27 ottobre - 00, Prove libere 2 SABATO 26 OTTOBRE Ore 19. 00, Qualifiche DOMENICA 27 OTTOBRE Ore 21. CALENDARIO GP MESSICO F1 2024 VENERDÌ 25 OTTOBRE Ore 20. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. (Oasport.it)

F1 - prove libere GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - Le FP1 romperanno in ghiaccio, andando in scena tra le 20:30 e le 21:30 di venerdì. The post F1, prove libere GP Messico 2024: programma, date e diretta tv appeared first on SportFace. In alternativa, Sportface. Il weekend di gara è atteso tra il 25 e il 27 ottobre, con il Circus impegnato in un back-to-back oltreoceano. (Sportface.it)

Quando la prossima gara di F1? GP Messico 2024 : programma - orari - tv - streaming. Si corre tra una settimana - I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda. it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV. 00, Prove libere 2 SABATO 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI) Ore 19. (Oasport.it)