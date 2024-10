Emicrania, ok rimborsabilità a terapia orale preventiva negli adulti (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – AbbVie annuncia l'approvazione della rimborsabilità di atogepant per il trattamento degli adulti che presentano almeno 8 giorni di Emicrania disabilitante al mese negli ultimi 3 mesi. Questa approvazione – riporta una nota – rende atogepant il primo antagonista orale del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) rimborsato per il trattamento L'articolo Emicrania, ok rimborsabilità a terapia orale preventiva negli adulti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – AbbVie annuncia l'approvazione delladi atogepant per il trattamento degliche presentano almeno 8 giorni didisabilitante al meseultimi 3 mesi. Questa approvazione – riporta una nota – rende atogepant il primo antagonistadel recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) rimborsato per il trattamento L'articolo, okproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

