Elezioni Usa | Trump avanti nei sondaggi in tutti gli Stati chiave

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Kamala Harris ha cambiato decisamente atteggiamento durante questi ultimi giorni di campagna elettorale. Ma perché la vice presidente in carica e candidata Democratica si mostra improvvisamente aggressiva e feroce nei confronti del suo sfidante, il Repubblicano Donald? Tutta colpa degli ultimiusciti a pochi giorni dallepresidenziali Usa in programma martedì 5 novembre.Leggi anche: Donalcontro Zelensky: “La guerra è persa, non avrebbe dovuto permetterla” I risultati deinegli swing State condannano la Harris Le medie aggregate di siti come RealClearPolitics.com, infatti, non lasciano ormai troppi dubbi sul fatto chesia in vantaggio ingli, i cosiddetti swing State. Eventualità che assegnerebbe con facilità la vittoria al tycoon.