È nato Alberto Primo figlio per il volto di Canale 5 | le prime foto del bambino

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Momento meraviglioso nella vita deldi5, che è diventato papà per la prima volta. Ha dovuto pazientare i classici nove mesi, ma alla fine l’evento più bello c’è stato nella giornata di domenica 20 ottobre, quando la sua compagna ha partorito dando alla luce un maschietto. Già lo scorso mese di maggio avevano detto ai fan che stavano per essere genitori. Precisamente entrambi avevano comunicato, come ricordato dal sito Isa e Chia: “Baby boy is coming 2024“. Ildi5 è diventato papà nelle scorse ore e la gioia sua e della neo mamma è immensa. Sono state due le immagini pubblicate dall’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha mostrato il neomentre ha stretto il suo dito e poi le mani di entrambi i genitori con quella del piccolino. Leggi anche: “Benvenuto Niccolò Domenico”.