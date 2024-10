“È nata Luce”: fiocco rosa per la famosa di Canale 5 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi TV. fiocco rosa per la famosa di Canale 5. È stato il fidanzato dell’ex gieffina, a dare il lieto annuncio, condividendo un’Instagram story in cui ha raccontato anche il difficile parto della sua compagna. Luce, il nome scelto per la piccola che è nata ieri domenica 20 ottobre 2024. Leggi anche: “Uomini e Donne”, la famosa del programma scende in politica: chi è Leggi anche: La coppia vip di nuovo a nozze dopo 2 anni fiocco rosa per la famosa di Canale 5 Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma. L’ex concorrente di Tempation Island, Uomini e Donne e Grande Fratello ha coronato il suo sogno e quello del compagno Luca Teti con cui sta dal 2022. Selvaggia Roma ha partorito ieri domenica 20 ottobre 2024 e, anche se l’ex gieffina non ha presentato la piccola ai suoi ammiratori, è stato il neo papà ad annunciare il lieto evento con un comunicato social. Tvzap.it - “È nata Luce”: fiocco rosa per la famosa di Canale 5 Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi TV.per ladi5. È stato il fidanzato dell’ex gieffina, a dare il lieto annuncio, condividendo un’Instagram story in cui ha raccontato anche il difficile parto della sua compagna., il nome scelto per la piccola che èieri domenica 20 ottobre 2024. Leggi anche: “Uomini e Donne”, ladel programma scende in politica: chi è Leggi anche: La coppia vip di nuovo a nozze dopo 2 anniper ladi5 Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma. L’ex concorrente di Tempation Island, Uomini e Donne e Grande Fratello ha coronato il suo sogno e quello del compagno Luca Teti con cui sta dal 2022. Selvaggia Roma ha partorito ieri domenica 20 ottobre 2024 e, anche se l’ex gieffina non ha presentato la piccola ai suoi ammiratori, è stato il neo papà ad annunciare il lieto evento con un comunicato social.

