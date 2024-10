DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre: vigilia Champions per Bologna, Milan e Juve, che ha già deciso il primo acquisto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 21 ottobre: dopo la vittoria dell’Inter, oggi si chiude l’ottava giornata di Serie A Dopo le emozioni della domenica di Serie A con le vittorie di Napoli, Fiorentina e Inter, questa sera si chiude l’ottava giornata di campionato col posticipo tra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo la Champions League. Inter (LaPresse) -Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata su Calciomercato.it. 21:17 21 ottobre Juve, già deciso il primo colpo estivo Affare da 33 milioni di euro: la Juventus ha già deciso chi sarà il suo primo colpo nella prossima estate. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre: vigilia Champions per Bologna, Milan e Juve, che ha già deciso il primo acquisto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, lunedì 21: dopo la vittoria dell’Inter, oggi si chiude l’ottava giornata di Serie A Dopo le emozioni della domenica di Serie A con le vittorie di Napoli, Fiorentina e Inter, questa sera si chiude l’ottava giornata di campionato col posticipo tra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo laLeague. Inter (LaPresse) -Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata su Calciomercato.it. 21:17 21, giàilcolpo estivo Affare da 33 milioni di euro: lantus ha giàchi sarà il suocolpo nella prossima estate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre : vigilia Champions per Juve e Milan - tra poco il posticipo di Serie A - Ecco il bollettino medico ufficiale: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Nesta. 12:39 21 Ottobre Juve-Stoccarda, ... (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre : oggi il posticipo dell’8^ giornata - vigilia Champions per Juve e Milan - Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. itTutte le notizie più interessanti di giornata su Calciomercato. 10:53 21 Ottobre Napoli, ampia distanza per rinnovo Kvaratskhelia ... (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre : blitz Inter - oggi il posticipo dell’8^ giornata - it. 09:01 21 Ottobre Lecce, Gotti non rischia: la scelta della società Dopo il pesante ko interno contro la Fiorentina, il Lecce riflette sulla posizione di Gotti: nonostante lo 0-6 di ieri, il tecnico non sembra a rischio ... (Calciomercato.it)