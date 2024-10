Iodonna.it - Dalle zucche di cioccolato solidali ai vampiretti frizzanti, con qualche idea decor per rendere la notte delle streghe più golosa che mai

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una pasta tridimensionale per un primo effetto wow! Una serie di dolci e dolcetti a tema a cui è difficile resistere, e poi una lattina con nientemeno che Monica Bellucci, e alcune piccole ma divertenti idee décor. Leggi anche › Stile da paura. I costumi di Halloween 2024 più alla moda sono quelli ispirati al cinema e serie tv L’Halloween 2024 è servito! Una pasta da paura Piccole3D da riempire come si vuole, anche con un bel fantasmino. La proposta della pasta 3D BluRhapsody per stupire tutti ad Halloween da sfruttare al massimo con questa ricetta gustosa e divertente. Pumpkin BluRhapsody® con crema di piselli e fantasm ino croccante di riso.