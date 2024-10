Formiche.net - Cresce il divario tra i Paesi nordamericani e gli altri. Lo studio Confindustria-Deloitte

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai da diversi anni l’economia globale sta fronteggiando sfide sul fronte geopolitico di grande rilevanza, dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, con annesse ripercussioni in termini di aumento dell’inflazione e del debito e di interruzioni delle catene di approvvigionamento. Se la produzione globale è aumentata, le economie del G7 sono tuttavia cresciute più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento deldi produttività tra ie glimembri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023 (+17%).