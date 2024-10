Conclusione lavori adduzione idrica acquedotto del Comune di Chiusi dalla diga di Montedoglio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Una conferenza molto partecipata quella che si è svolta sabato pomeriggio nella sala San Francesco, per celebrare un momento storico per la nostra città, il completamento dei lavori per l'adduzione dell'acquedotto comunale al bacino di Montedoglio. La conferenza organizzata dal Comune di Chiusi, ha visto la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente dell' EAUT (Ente Acque Umbre Toscane) Simone Viti, del direttore di EUAT Andrea Canali, del Presidente Nuove Acque Carlo Polci, dell’A.D. di Nuove Acque Francesca Menabuoni e ovviamente del Sindaco Gianluca Sonnini e del Consigliere con delega al Lago Claudio Del Re. Lanazione.it - Conclusione lavori adduzione idrica acquedotto del Comune di Chiusi dalla diga di Montedoglio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Una conferenza molto partecipata quella che si è svolta sabato pomeriggio nella sala San Francesco, per celebrare un momento storico per la nostra città, il completamento deiper l'dell'comunale al bacino di. La conferenza organizzata daldi, ha visto la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente dell' EAUT (Ente Acque Umbre Toscane) Simone Viti, del direttore di EUAT Andrea Canali, del Presidente Nuove Acque Carlo Polci, dell’A.D. di Nuove Acque Francesca Menabuoni e ovviamente del Sindaco Gianluca Sonnini e del Consigliere con delega al Lago Claudio Del Re.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia - i tempi si allungano : slitta a gennaio la conclusione dei lavori al ponte di viale Caprera - È quanto emerge a seguito di ciò che è stato disposto dal Comune di Livorno dopo la comunicazione del. . . Con la deadline che adesso dal 5 ottobre si sposta al 3 gennaio 2025. . Novanta giorni in più per il completamento dei lavori di riapertura del fosso di viale Caprera, nel quartiere della Venezia. (Livornotoday.it)

Via Alessi - i lavori di consolidamento del muro verso la conclusione - A comunicarlo è l'assessore del Comune di Agrigento, Gerlando Principato. . Quasi ultimata la prima fase dei lavori di consolidamento del muro di via Alessi. . Le opere sulla parete della via adiacente alla via Papa Giovanni XXIII saranno realizzate in adempimento a una sentenza, emessa nel 2004, dal. (Agrigentonotizie.it)

Accesso Est - conclusione dei lavori sulle antiche Mura entro la fine dell'anno - Dalla notte di lunedì 16 si sta concludendo quella parte del maxi progetto di riqualificazione dell'accesso Est della città che riguarda le vie di percorrenza. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Dopo aver proceduto alla fresatura stradale, già completata lunedì notte, è... (Ferraratoday.it)