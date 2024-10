Movieplayer.it - Claudio Gioè e Valentina Romani: "Il nostro Mike Bongiorno, un uomo dietro il mito"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'eredità, il pubblico e il lato privato di una leggenda della tv:, Elia Nuzzolo,e il regista Giuseppe Bonito raccontano la serie Rai. La video intervista. Quando ci si misura con un'icona come è stato ad esempiosi scoprono necessariamente moltissimi aneddoti di cui non si era a conoscenza. Si studia tanto, proprio come hanno fatto il regista Giuseppe Bonito e i protagonisti, Elia Nuzzolo e, dovendosi misurare con una figura quasi leggendaria come, la miniserie in due parti presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 e il 21 e 22 ottobre in prima serata su Rai1 in due parti. Li abbiamo incontrati per raccontarci che cosa gli ha insegnato l'l'icona.: intervista a