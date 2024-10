Clamoroso colpo alla Camorra, arrestato il boss dei boss – VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un incredibile blitz da parte delle forze dell’ordine è stato prima individuato e poi preso uno dei criminali più ricercati al mondo Un colpo sensazionale. A Medellin, in Colombia, la polizia speciale colombiana ha arrestato il boss della Camorra napoletana Gustavo Nocella, conosciuto da tutti come “Ermes”. Si tratta di uno dei capi più ricercati al mondo nell’ambito della criminalità organizzata. La polizia colombiana ha assestato un colpo alla Camorra, arrestando il boss Gustavo Nocella (Screenshot Cityrumors.it)Secondo le informazioni che sono in possesso alle autorità italiane, che pare abbiano collaborato e assistito la polizia colombiana, Nocella è considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani e altri dei principali produttori in Sudamerica. Cityrumors.it - Clamoroso colpo alla Camorra, arrestato il boss dei boss – VIDEO Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un incredibile blitz da parte delle forze dell’ordine è stato prima individuato e poi preso uno dei criminali più ricercati al mondo Unsensazionale. A Medellin, in Colombia, la polizia speciale colombiana haildellanapoletana Gustavo Nocella, conosciuto da tutti come “Ermes”. Si tratta di uno dei capi più ricercati al mondo nell’ambito della criminalità organizzata. La polizia colombiana ha assestato un, arrestando ilGustavo Nocella (Screenshot Cityrumors.it)Secondo le informazioni che sono in possesso alle autorità italiane, che pare abbiano collaborato e assistito la polizia colombiana, Nocella è considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani e altri dei principali produttori in Sudamerica.

