Cinema al via domani l’Ocean film festival world tour Italia 2024

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (askanews) – Si terràsera, 22 ottobre, a Milano, la première dell’ottava edizione del, per la prima volta ospitata dal Teatro Carcano. “Un’esperienzatografica immersiva e imperdibile che conquisterà il cuore degli spettatori, portandoli in un viaggio tra onde, scienza e avventura”, si legge nel comunicato di presentazione. Da Milano,farà tappa in oltre 15 città, incluse Cagliari, Bari e Napoli: “finalmentearriva nelle coste del Sude delle isole, in location che offrono un legame profondo con il tema della rassegna, celebrando la cultura marina e l’importanza della protezione dei mari”.