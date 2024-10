Cieli nuvolosi e qualche nebbia, ma inizio di settimana senza pioggia (Di lunedì 21 ottobre 2024) La formazione di un ponte anticiclonico dall’Oceano Atlantico all’Europa orientale impedirà per qualche giorno l’arrivo di nuove perturbazioni sull’Italia settentrionale e garantirà pertanto un generale miglioramento del tempo anche sulla Lombardia. Non mancheranno però un po’ di nuvole sparse su tutta la regione e qualche nebbia sulle zone di pianura nelle ore più fredde. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, con un po’ di fresco che si farà sentire solo al primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 21 ottobre 2024 Tempo Previsto: al mattino Cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi su tutta la regione con qualche nebbia nelle prime ore sulla bassa pianura. Bergamonews.it - Cieli nuvolosi e qualche nebbia, ma inizio di settimana senza pioggia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La formazione di un ponte anticiclonico dall’Oceano Atlantico all’Europa orientale impedirà pergiorno l’arrivo di nuove perturbazioni sull’Italia settentrionale e garantirà pertanto un generale miglioramento del tempo anche sulla Lombardia. Non mancheranno però un po’ di nuvole sparse su tutta la regione esulle zone di pianura nelle ore più fredde. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, con un po’ di fresco che si farà sentire solo al primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 21 ottobre 2024 Tempo Previsto: al mattinoo parzialmentesu tutta la regione connelle prime ore sulla bassa pianura.

