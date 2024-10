Movieplayer.it - Carrie: Mike Flanagan realizzerà una serie tv tratta dal celebre romanzo di Stephen King

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un adattamento deldi, realizzato dal maestro dell'horror. Secondo quanto appreso da Variety, gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un adattamento seriale deldi, realizzato dal maestro dell'horrorè diventato una delle voci più influenti del genere horror negli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli apprezzamenti per le suetelevisive Hill House, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher su Netflix, oltre che per film come Doctor Sleep (a sua volta un adattamento del seguito di Shining di) e Il gioco di Gerald, un altro adattamento di undi. Più recentemente,ha adattato la novella