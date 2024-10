Gaeta.it - Camminata tra gli olivi: l’evento che unisce il patrimonio culturale e la salute pubblica in Italia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panorama delle manifestazioni culturali e socialine, l’ottava edizione dellatra gliemerge come un unicum capace di sensibilizzare la popolazione sui temi dell’abbandono dell’coltura e dei benefici per laderivanti dall’uso dell’olio extravergine d’oliva. Ideata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, questa iniziativa si svolgerà domenica 27 ottobre in oltre 100 Città dell’Olio distribuite su 18 regioni del paese. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: “Salvare un oliveto salva la vita”. Il valore dell’iniziativa e gli enti coinvolti Lasi svolge con il contributo fondamentale di diverse organizzazioni, tra cui la Legana per la Lotta contro i Tumori , la Federazionena Fegato Onlus e l’Unione Nazionale Pro Loco d’