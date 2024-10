Calvarese: «Cristante in Roma-Inter come Romagnoli! Manca uniformità» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma-Inter farà discutere ancora per un po’, soprattutto per la Mancanza di uniformità con i casi di Juventus-Lazio e Milan-Udinese. Di questo ne ha parlato l’ex arbitro, Calvarese nel classico appuntamento con la “moviola” di Tuttosport. DA ROSSO – Gianpaolo Calvarese non ha dubbi riguardo la Mancata espulsione di Roma-Inter: «Davide Massa all’Olimpico dirigeva la gara numero duecentonove in carriera in Serie A, ed era al secondo big match stagionale dopo Lazio-Milan. Al trentesimo del primo tempo, l’episodio che fa più discutere: Marcus Thuram e Bryan Cristante si involano verso l’area di rigore. Il Romanista rcolpisce col piede l’Interista, mentre il pallone viaggia rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante il piede dell’avversario. Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da gol), con conseguente espulsione diretta. Inter-news.it - Calvarese: «Cristante in Roma-Inter come Romagnoli! Manca uniformità» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)farà discutere ancora per un po’, soprattutto per lanza dicon i casi di Juventus-Lazio e Milan-Udinese. Di questo ne ha parlato l’ex arbitro,nel classico appuntamento con la “moviola” di Tuttosport. DA ROSSO – Gianpaolonon ha dubbi riguardo lata espulsione di: «Davide Massa all’Olimpico dirigeva la gara numero duecentonove in carriera in Serie A, ed era al secondo big match stagionale dopo Lazio-Milan. Al trentesimo del primo tempo, l’episodio che fa più discutere: Marcus Thuram e Bryansi involano verso l’area di rigore. Ilnista rcolpisce col piede l’ista, mentre il pallone viaggia rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentreil piede dell’avversario. Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da gol), con conseguente espulsione diretta.

