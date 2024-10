Ilrestodelcarlino.it - Bullizzato suicida, lettera al ministro. “Allarme sottovalutato”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancona, 21 ottobre 2024 – “La scuola dovrebbe essere un luogo di protezione dei e per i ragazzi. Un luogo in cui i figli d’Italia non devono solo studiare ma poter crescere in maniera sicura. I docenti non devono soltanto insegnare la materia ma aiutare gli studenti e indirizzarli verso una crescita emotiva interiore non sottovalutando mai i segnali siano essi dio di sconforto che gli alunni trasmetono, mantenendo sempre aperto il canale di comunicazione con la famiglia. E’ stata proprio la sottovalutazione di questi segnali d’che hanno ucciso Leonardo”. Ecco un passaggio dellache l’avvocato Pia Perricci, legale dei genitori del 15enne che la settimana scorsa si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, sparandosi un colpo di pistola per un presunto bullismo subito a scuola, ha scritto alall’Istruzione Giuseppe Valditara chiedendo di incontrarlo.