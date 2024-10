Bonus anziani over 80, dal 2025 il contributo da 850 euro. Ma lo avranno in pochi (Di lunedì 21 ottobre 2024) A partire dal gennaio 2025, prenderà il via il Bonus anziani over 80, un sussidio di 850 euro al mese destinato a una platea limitata di anziani italiani. La misura, annunciata dal governo Meloni all’inizio del 2024, ha sollevato numerose discussioni a causa dei requisiti molto stringenti richiesti per ottenerlo. I requisiti per accedere al Bonus Secondo il decreto legislativo varato a marzo, per accedere al Bonus è necessario soddisfare una serie di criteri specifici. Thesocialpost.it - Bonus anziani over 80, dal 2025 il contributo da 850 euro. Ma lo avranno in pochi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A partire dal gennaio, prenderà il via il80, un sussidio di 850al mese destinato a una platea limitata diitaliani. La misura, annunciata dal gno Meloni all’inizio del 2024, ha sollevato numerose discussioni a causa dei requisiti molto stringenti richiesti per ottenerlo. I requisiti per accedere alSecondo il decreto legislativo varato a marzo, per accedere alè necessario soddisfare una serie di criteri specifici.

