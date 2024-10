Avengers: Doomsday, le riprese del film dalla prossima primavera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prossimo film evento Marvel sarà Avengers: Doomsday ed arriverà al cinema da maggio 2026. Ma quando inizieranno le riprese? A parlare del primo ciak del nuovo atteso Avengers movie sono stati gli stessi registi – Joe ed Anthony Russo – attraverso un’intervista rilasciata a Collider durante l’annuale appuntamento con il New York Comic Con andato in scena da poco. In particolare i due filmmakers hanno riferito che Avengers: Doomsday inizierà ufficialmente le riprese in primavera, e che una data precisa è stata già scelta. Altre informazioni saranno ovviamente diffuse a tempo debito Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Universalmovies.it - Avengers: Doomsday, le riprese del film dalla prossima primavera Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prossimoevento Marvel saràed arriverà al cinema da maggio 2026. Ma quando inizieranno le? A parlare del primo ciak del nuovo attesomovie sono stati gli stessi registi – Joe ed Anthony Russo – attraverso un’intervista rilasciata a Collider durante l’annuale appuntamento con il New York Comic Con andato in scena da poco. In particolare i duemakers hanno riferito cheinizierà ufficialmente lein, e che una data precisa è stata già scelta. Altre informazioni saranno ovviamente diffuse a tempo debito Ilè stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo).

