Angelina Mango, cancellati altri concerti: il messaggio e la foto nella notte spaventano i fan | Guarda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grande apprensione per Angelina Mango. La cantante che ha trionfato all'ultimo Sanremo da qualche tempo non appare più in pubblico, infatti sono saltate diverse date dei concerti previsti in questi giorni. Dopo la cancellazione della date di Napoli e Molfetta, la Mango ha dovuto anche cancellare quelle previste a Firenze, Padova e Torino. In tanti si sono chiesti il motivo di questa "ritirata" dal tout attesissimo dai suoi fan. A quanto pare alla base della scleta di Angelina Mango ci sarebbero alcuni problemi di salute.

Angelina Mango - annullato l’ennesimo concerto per motivi di salute - In un post su Instagram, Angelina si è detta profondamente dispiaciuta per la situazione: “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere – aveva scritto la cantante in una storia su Instagram qualche giorno fa – per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda, e di ascoltare il mio team per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni ... (Thesocialpost.it)

Angelina Mango dice “stop” (per ora) alla musica - ma è prima in classifica! - Accade alla 42° settimana nel 2024, la seconda consecutiva in cui la lucana si riconferma al top nella classifica italiana dei singoli più venduti. Angelina non rinuncia al ruolo di influencer, quindi, dopo aver riportato una rinofaringite acuta che l’ha resa “afona” sul palco dello show napoletano più virale online, tanto da costringerla all’addio ai live. (Superguidatv.it)

Angelina Mango prolunga lo stop ai concerti : come sta - Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. Dopo aver dovuto riprogrammare le date di Napoli e Molfetta, è arrivato un nuovo annuncio dal profilo ufficiale della cantante: “Si comunica che a causa del protrarsi della rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per per il 21 ottobre a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), il 22 ottobre a Padova (Gran ... (Dilei.it)