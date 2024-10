Ancora guai seri per Chiara Ferragni, un suo socio storico vuole chiederle i danni: ecco chi è (Di lunedì 21 ottobre 2024) I guai per Chiara Ferragni non finiscono proprio mai: un suo socio vorrebbe chiederle i danni, cosa succede adesso?! Finalmente le indagini sullo scandalo che ha coinvolto l’influencer e l’azienda dolciaria Balocco sono finite: la Procura di Milano ha confermato l’accusa di truffa aggravata nei confronti dell’ex moglie di Fedez e ora, purtroppo, per lei arrivano altri guai. Un suo ex socio, Pasquale Morgese, sarebbe pronto a chiederle i danni. Ma per cosa? Il motivo sarebbe relativo alla mancanza del bilancio 2023 della società Fenice, di cui è proprietaria proprio Chiara Ferragni e di cui Morgese possiede il 27,5%. Donnapop.it - Ancora guai seri per Chiara Ferragni, un suo socio storico vuole chiederle i danni: ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ipernon finiscono proprio mai: un suovorrebbe, cosa succede adesso?! Finalmente le indagini sullo scandalo che ha coinvolto l’influencer e l’azienda dolciaria Balocco sono finite: la Procura di Milano ha confermato l’accusa di truffa aggravata nei confronti dell’ex moglie di Fedez e ora, purtroppo, per lei arrivano altri. Un suo ex, Pasquale Morgese, sarebbe pronto a. Ma per cosa? Il motivo sarebbe relativo alla mancanza del bilancio 2023 della società Fenice, di cui è proprietaria proprioe di cui Morgese possiede il 27,5%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il bilancio è sparito" : guai enormi per Chiara Ferragni - chi sta per farle causa - Secondo quanto riferito sempre dal Corriere, l'azione legale di Morgese potrebbe essere un preludio alla sua uscita dall'azienda. Morgese sarebbe pronto a ricorrere all'articolo 2409 del codice civile, il quale prevede che "se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danni alla ... (Liberoquotidiano.it)

A CONTI FATTI – Chiara Ferragni - che guaio : l’accusa è di truffa - . I pubblici ministeri milanesi ipotizzano a carico della Ferragni “la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, […] The post A CONTI FATTI – Chiara Ferragni, che guaio: l’accusa è di truffa appeared first on L'Identità. I guai non finiscono mai per Chiara Ferragni; chiusa l’inchiesta della Procura di Milano sul caso Pandori e Uova di Pasqua, l’accusa per l’imprenditrice ... (Lidentita.it)

Fedez e Ferragni - dopo i guai la pace per i figli : “Ecco la somma che ha chiesto Chiara” - La coppia è pronta a firmare l'accordo di separazione per i figli: la somma dell'assegno che ha chiesto Chiara Ferragni, la divisione delle spese e del mantenimento di Leone e Vittoria.Continua a leggere . (Fanpage.it)