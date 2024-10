Allerta meteo dall'Emilia-Romagna a Catanzaro: le previsioni sul maltempo, freddo e pioggia fino al weekend (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l'Ottobrata e il caldo, sull'Italia è in corso un'ondata di maltempo dall'Emilia-Romagna a Catanzaro, con tanto di Allerta meteo in sei regioni: le previsioni Notizie.virgilio.it - Allerta meteo dall'Emilia-Romagna a Catanzaro: le previsioni sul maltempo, freddo e pioggia fino al weekend Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l'Ottobrata e il caldo, sull'Italia è in corso un'ondata di, con tanto diin sei regioni: le

Maltempo in arrivo : allerta meteo nel Lazio per il 22 ottobre 2024 - È interessante notare che l’andamento delle precipitazioni varierà da un comune all’altro, con alcune località che potrebbero sperimentare maggiore intensità? rispetto ad altre. Raccomandazioni della protezione civile In occasione dell’allerta meteo, la Protezione Civile ha emesso alcune raccomandazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre i rischi connessi a situazioni di maltempo. (Gaeta.it)

Ancora allerta meteo in Emilia Romagna : è rossa nel Ferrarese per la piena del Po - Le previsioni del tempo . Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve aumento, comprese fra 12 e 15 gradi sul settore centro-occidentale ed intorno ai 17/18 gradi su quello orientale; le massime stazionarie con valori tra 20 e 22 gradi. Il codice giallo nelle diverse zone si riferisce alle criticità causate dalle precipitazioni dei giorni precedenti. (Ilrestodelcarlino.it)

"Così l'allerta meteo non funziona” - Lombardo chiede l'avvio del sistema di nowcasting - "Ancora una volta, abbiamo avuto ragione. Il sistema di allerta meteorologica attualmente in uso in Sicilia non funziona". E' quanto afferma il deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, riferendosi alla recente inadeguatezza delle previsioni meteo effettuate 24 ore prima dell’evento... (Messinatoday.it)