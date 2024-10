Gaeta.it - Alessandro Nesta celebra il successo del suo team con una convincente vittoria sul Verona

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laper tre reti a zero contro ilrappresenta un momento cruciale per la squadra di, che finalmente riesce a concretizzare le buone prestazioni precedenti con un risultato tangibile. Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e risultati deludenti, questa partita segna un possibile cambio di rotta per il, riportando entusiasmo e fiducia tra allenatore e giocatori. Nel post-partita,ha condiviso le sue riflessioni sulla gara, mettendo in luce gli aspetti chiave che hanno portato al trionfo. La sofferenza come chiave delha sottolineato come la sua squadra abbia dimostrato una notevole capacità di affrontare le difficoltà durante il match contro il