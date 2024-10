5000 spettatori per la festa d’addio al tennis di Dominic Thiem a Vienna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una serata di festa per celebrare un campione Slam che tra pochi giorni abbandonerà il tennis professionistico. Domenica a Vienna gli organizzatori dell’ATP 500 hanno voluto rendere omaggio a Dominic Thiem, che nella capitale del suo Paese giocherà l’ultimo evento della sua carriera. E l’avversario non è stato scelto a caso: ha infatti giocato un set contro Sascha Zverev, colui che era dall’altra parte della rete quando l’austriaco ha vinto il suo unico titolo major in finale agli Us Open nel 2020. L’evento di Vienna ha attirato una folla di 5.000 spettatori e ha visto tra gli ospiti Boris Becker, ma anche Matteo Berrettini e tanti altri tennisti. Thiem esordirà nel torneo contro Luciano Darderi nella giornata di martedì. 5000 spettatori per la festa d’addio al tennis di Dominic Thiem a Vienna SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una serata diper celebrare un campione Slam che tra pochi giorni abbandonerà ilprofessionistico. Domenica agli organizzatori dell’ATP 500 hanno voluto rendere omaggio a, che nella capitale del suo Paese giocherà l’ultimo evento della sua carriera. E l’avversario non è stato scelto a caso: ha infatti giocato un set contro Sascha Zverev, colui che era dall’altra parte della rete quando l’austriaco ha vinto il suo unico titolo major in finale agli Us Open nel 2020. L’evento diha attirato una folla di 5.000e ha visto tra gli ospiti Boris Becker, ma anche Matteo Berrettini e tanti altriti.esordirà nel torneo contro Luciano Darderi nella giornata di martedì.per laaldiSportFace.

