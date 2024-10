Veneto Classic 2024, vince Cort Nielsen (Di domenica 20 ottobre 2024) Bassano del Grappa, 20 ottobre 2024 - Adesso sì che il calendario della stagione ciclistica 2024 si può considerare ufficialmente terminato, a parte qualche esotico evento minore più che altro dal sapore della kermesse legato principalmente al Tour de France: parlando delle vicende di casa Italia, il sipario cala con la Veneto Classic 2024, che vede il successo di Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility). La cronaca Il baffuto danese, alla quinta gioia stagionale, forse la più iconica dell'annata, era presente nella fuga buona che ha beffato il resto del gruppo: con lui c'erano Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec-Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store-Essegibi-F.Lli Curia). Sport.quotidiano.net - Veneto Classic 2024, vince Cort Nielsen Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Bassano del Grappa, 20 ottobre- Adesso sì che il calendario della stagione ciclisticasi può considerare ufficialmente terminato, a parte qualche esotico evento minore più che altro dal sapore della kermesse legato principalmente al Tour de France: parlando delle vicende di casa Italia, il sipario cala con la, che vede il successo di Magnus(Uno-X Mobility). La cronaca Il baffuto danese, alla quinta gioia stagionale, forse la più iconica dell'annata, era presente nella fuga buona che ha beffato il resto del gruppo: con lui c'erano Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec-Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store-Essegibi-F.Lli Curia).

