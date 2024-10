Calciomercato.it - Un lampo di Lautaro per espugnare l’Olimpico: l’Inter risponde al Napoli

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)si aggiudica il big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A: alla decideMartinez UndiMartinez permette aldi Simone Inzaghi dilo stadio Olimpico, portandosi a meno due punti dalla capolistaMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itA creare la prima occasione da gol della partita ècon Marcus Thuram dopo sei minuti: il francese raccoglie la sponda diMartinez dopo la giocata di Mkhitaryan e calcia in porta, ma Svilar riesce a rifugiarsi in calcio d’angolo. All’undicesimo minuto di gioco brividi dalle parti di Sommer che non trattiene un cross teso dal fondo di Pellegrini, la palla sbatte sul palo e poi finisce tra le braccia del portiere svizzero.