Smi Roma Volley-Conegliano: sold out al Palatiziano

Tutto esaurito al Palatiziano per la terza in campionato della Smi Roma Volley che, dopo aver affrontato Milano, chiama a raccolta i propri tifosi nella capitale per provare l'impresa contro la Prosecco Doc Conegliano in questa terza giornata di Lega Volley Serie A. Per la SMI Roma scendono in campo Mirkovic in diagonale con Orvosova, in posto 4 Rotar e Provaroni, al centro Ciarrocchi e Scholzel, Orvosova, libero Zannoni. Per la PROSECCO DOC Conegliano scendono in campo Wolosz in diagonale con Haak, in posto 4 Lanier e Lukasic, a centro Chirichella e Fahr, libero Monica De Gennaro. PRIMO SET: Partono spedite le padrone di casa, che sentono l'importanza del match, ma non si lasciano intimidire dalle campionesse d'Italia e d'Europa.

LIVE – Roma-Conegliano 4-4 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 30 di domenica 20 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ROMA – CONEGLIANO 4-4 PRIMO SET – Haak risponde ad Orvosova: ... (Sportface.it)

Volley - Piacenza recupera Taranto e firma il poker in Superlega. Romanò top scorer - I biancorossi sono stati trascinati dall’opposto Yuri Romanò (19 punti) e dagli schiacciatori Uros Kovacevic (18) e Ramazan Mandiraci (18), in doppia cifra anche i centrali Robertlandy Simon (11) e Gianluca Galassi (10) sotto la regia di Antoine Brizard. . Piacenza ha così infilato la quarta vittoria consecutiva e si conferma in testa alla classifica generale con 12 punti, tre lunghezze di ... (Oasport.it)

La Roma Volley in versione europea è uno schiacciasassi : vince in Croazia e avanza in Challenge Cup - Nel ritorno dei 32esimi di finale di CEV Challenge Cup la SMI Roma Volley si impone nettamente sul campo del Kelteks Karlovac per 3-0. Coach Cuccarini schiera un sestetto inedito: pur confermando la diagonale titolare con Mirkovi? e Orvošová, sceglie Rotar e Provaroni in banda, Schölzel e... (Romatoday.it)