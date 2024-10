.com - Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Ildue gol di svantaggio grazie alla doppietta di, decisivo per fissare il risultato sul 2-2. Amarezza per il, che spreca le reti, entrambe nel primo tempo, firmate. Italiano conquista un solo punto quindi, salendo a 9, mentre Gilardino muove una classifica che stava cominciando a diventare preoccupante raggiungendo quota 6 e lasciando così il terzultimo posto in classifica. Tante assenze al Ferraris: Gilardino deve rinunciare a Vitinha oltre a Malinovskyi e Messias, mentre Italiano perde Ndoye, infortunatosi in nazionale. Partenza a rilento per le sue squadre, con la partita che si accende intorno al quarto d’ora. È ila rendersi pericoloso: Leali para prima sul tiro a giro die poi su Beukema, pericoloso sugli sviluppi di un corner.