Serie A Femminile 2024 2025 | Inter e Juventus si confermano imbattute finisce 0-0 a Sesto San Giovanni

Dopo sei vittorie consecutive, nel settimo turno del campionato di Serie A Femminile 2024/2025 è arrivato il primo passo falso per la Juventus. La capolista è stata infatti fermata sullo 0-0 dall'Inter, che allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni è riuscito a conquistare un punto prezioso. Le bianconere scendevano in campo con i favori del pronostico, ma il pareggio è il risultato più giusto per quanto si è visto dato che nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra. In virtù di questo pari a reti bianche, sia Inter che Juventus consolidano la propria imbattibilità in campionato. Chi sorride è però la Fiorentina, che si porta a -1 dalla Juve e allunga a +3 sull'Inter.

