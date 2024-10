Santa Marinella | screening cardiologico gratuito successo per l’iniziativa del Comune

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Si è svolta sabato scorso, presso la Farmacia Comunale Baia di Ponente in via Etruria, la prima giornata dedicata alla valutazione elettrocardiografica gratuita, che ha visto decine di cittadini sottoporsi allo, organizzata daldi, si inserisce in una più ampia campagna volta a promuovere una cultura della prevenzione sanitaria sul territorio. Prevenzione al cuore della comunità “Questa iniziativa mira a sviluppare una cultura della prevenzione della Salute a beneficio di tutta la nostra Comunità,” ha commentato il sindaco Pietro Tidei, sottolineando l’importanza di rendere la prevenzione accessibile a tutti i cittadini.