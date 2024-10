Sanremo 2025, Carlo Conti corteggia due nomi bomba, ma uno: “Non sembra del tutto convinto”, di chi si tratta (Di domenica 20 ottobre 2024) Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti corteggia due nomi bomba, ma uno dei due cantanti è molto indeciso. L'articolo Sanremo 2025, Carlo Conti corteggia due nomi bomba, ma uno: “Non sembra del tutto convinto”, di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Sanremo 2025, Carlo Conti corteggia due nomi bomba, ma uno: “Non sembra del tutto convinto”, di chi si tratta Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Festival didue, ma uno dei due cantanti è molto indeciso. L'articolodue, ma uno: “Nondel”, di chi siproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanremo 2025 - Carlo Conti corteggia due artisti : l’indiscrezione - La talentuosa cantante siciliana come è noto attraversa da alcuni anni un momento di fragilità emotiva che l’ha costretta ad abbandonare le scene. Tony Effe ha dominato le classifiche con la hit “Sesso e samba” in duetto con Gaia. . Leggi anche Suburra, morto l’attore Adamo Dionisi: tra carriera e passato Stando a quanto riporta Biccy. (361magazine.com)

Carlo Conti : i due nomi che sta corteggiando per Sanremo 2025 - Carlo infatti è sottoposto anche alle forti pressioni dei vertici Rai che temono in un calo degli investimenti pubblicitari“. E ancora: “Ha commosso tutti il recente grido d’aiuto che Gerardina Trovato ha affidato ai suoi profili social. Oggi c’ha pensato Alberto Dandolo ad allungare la lista facendo i nomi di Tony Effe e Gerardina Trovato. (Biccy.it)

Sanremo Giovani 2025 - confermati in gara ben undici ex allievi di Amici : i nomi - Chiaramente con un numero così alto di ex allievi, salgono anche le probabilità di vedere almeno uno di loro a Sanremo 2025. La lista è piuttosto lunga ma a balzare all’occhio sono i tantissimi nomi reduci da Amici di Maria De Filippi. Si vocifera un massimo di cinque ex allievi nella categoria big, i quali, tra l’altro, tre sarebbero stati già individuati: i The Kolors, Gaia e uno tra Holden e ... (Anticipazionitv.it)