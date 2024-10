Sanità, Schlein: “Governo verso il minimo storico di spesa sul Pil” (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA – “Una grande piazza anche oggi per la sanita’ pubblica, per il lavoro. Sulla sanita’ il Governo continua a mentire. Stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul PIL, e non ci vengano a dire che le risorse non ci sono. Hanno appena buttato 800 milioni sull’accordo con l’Albania che non sta in piedi come avevamo segnalato e non pensino di poterlo aggirare perche’ per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione Europea”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Non solo e’ gravissimo questo scontro istituzionale alimentato dal Governo per coprire la loro incapacita’, non e’ colpa dei giudici e non e’ colpa delle opposizioni se non se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Lopinionista.it - Sanità, Schlein: “Governo verso il minimo storico di spesa sul Pil” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA – “Una grande piazza anche oggi per la sanita’ pubblica, per il lavoro. Sulla sanita’ ilcontinua a mentire. Stanno arrivando aldisanitaria sul PIL, e non ci vengano a dire che le risorse non ci sono. Hanno appena buttato 800 milioni sull’accordo con l’Albania che non sta in piedi come avevamo segnalato e non pensino di poterlo aggirare perche’ per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione Europea”. Così la segretaria del Pd, Elly. “Non solo e’ gravissimo questo scontro istituzionale alimentato dalper coprire la loro incapacita’, non e’ colpa dei giudici e non e’ colpa delle opposizioni se non se non sanno leggere le leggi e le sentenze.

Cacciano (Pd) : “Sanità al minimo storico - i numero non mentono. Il Governo sì” - Il dato più basso degli ultimi 15 anni in Italia e di gran lunga il peggiore del continente europeo. Pubblichiamo una pratica tabella (allegata), con i dati del Ministero della Salute, così evitiamo di prenderci in giro. La spesa sanitaria pubblica si calcola in rapporto al Pil, non in valori assoluti. (Anteprima24.it)