Salva un uomo in balia del maltempo a Catania, ecco chi è la 28enne Angela Isaac (Di domenica 20 ottobre 2024) Ieri mattina, una giovane donna di Catania ha compiuto un gesto eroico durante l'alluvione che ha colpito la città in seguito a un violento nubifragio. Angela Isaac, 28 anni e madre di un bambino di due anni e mezzo, ha Salvato un uomo trascinato dalla forza della corrente per le vie del centro cittadino. La donna è intervenuta attraversando la strada e afferrando l'uomo per un braccio, riuscendo

Chi è Angela Isaac - la barista 28enne che ha salvato un uomo dall’alluvione in strada a Catania - Il Deputato all'Assemblea Regionale per la Sicilia Matteo Sciotto: "Conferirle 'Medaglia d'oro di Benemerenza della Regione Siciliana' "Continua a leggere . È Angela Isaac la donna che questa mattina ha salvato un passante travolto dall'acqua piovana dopo il nubifragio che ha colpito le strade di Catania a causa dell'ondata di maltempo. (Fanpage.it)

Catania - uomo trascinato da un fiume d’acqua in via Etnea - salvato per miracolo da una donna - Danni si sono registrati anche alla pescheria. Da come si può apprezzare dalle immagini di Il Meteo, è stato decisivo l’intervento di una donna che ha sfidato la forza delle acque e ha afferrato l’uomo, a quanto sembra un anziano, per poi trascinarlo all’interno di un locale dove è stato soccorso da altre persone. (Dayitalianews.com)

Catania - uomo trascinato via dall’acqua : salvato da un passante - “Dopo ripetute segnalazioni riguardo a un’area così critica, non ci aspettavamo questa inattività da parte delle autorità competenti”, ha dichiarato Legambiente. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha ordinato la sospensione delle lezioni scolastiche in tutto il territorio cittadino e la chiusura di parchi e giardini. (Thesocialpost.it)