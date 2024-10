Roma Inter, c’è un curioso retroscena su Calhanoglu e Barella: il turco non al top già prima del match? (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma Inter, c’è un curioso retroscena riguardo Calhanoglu e Barella: il turco non era al top già prima della partita contro i giallorossi? La situazione Hakan Calhanoglu è uscito al dodicesimo minuto di Roma Inter per una sospetta contrattura all’adduttore sinistro. Al suo posto è entrato Davide Frattesi. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il turco non era al Calcionews24.com - Roma Inter, c’è un curioso retroscena su Calhanoglu e Barella: il turco non al top già prima del match? Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024), c’è unriguardo: ilnon era al top giàdella partita contro i giallorossi? La situazione Hakanè uscito al dodicesimo minuto diper una sospetta contrattura all’adduttore sinistro. Al suo posto è entrato Davide Frattesi. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, ilnon era al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sacchi arbitro di Udinese-Inter : curioso caso sulle gare già dirette! - Il primo match arbitrato da Sacchi per l’Inter è stato quello di Coppa Italia: 12 dicembre 2017. Nessuna sconfitta. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Bluenergy Stadium. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news.it)

Frattesi e il curioso caso di Udinese-Inter : la coincidenza chiama il bis! - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Coincidenza figlia, tra l’altro, anche di uno sfortunato evento. È in arrivo una chance da titolare per Davide Frattesi e casualità vuole che sia proprio in Udinese-Inter. Proprio come lo scorso aprile, quando il numero sedici nerazzurro entrò nella seconda frazione di gioco, dando una svolta netta a Udinese-Inter spingendo in rete la palla gol della ... (Inter-news.it)

Seedorf : «Inter - il gioco è una certezza! Molto curioso di una cosa» - Ha molta qualità. Seedorf, come sempre presente nel pre-partita di Prime Video, parla del nuovo format della Champions League e delle certezze nerazzurre NUOVO FORMAT – L’Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio nella nuova Champions League questa sera sul campo del Manchester City. Ha la capacità di fare male». (Inter-news.it)