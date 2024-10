Metropolitanmagazine.it - Roberto Alessi, la moglie Elisabetta è una famosa fashion designer

(Di domenica 20 ottobre 2024)è legato da oltre trent’anni allaGuerrieri,del brand Gio’ Guerrieri: la coppia non ha avuto figli., chi è laOggi il direttore di Novella 2000 sarà tra gli ospiti di Domenica In, in onda oggi dalle 14:00 su Raiuno, dove interverrà nello spazio dedicato nello show condotto da Mara Venier a Ballando Con Le Stelle. Nato ad Angera,vanta una lunga carriera nel mondo del giornalismo, fondando il settimanale Chi nel 1995 insieme a Silvana Giacobini, per poi passare dieci anni dpo alla direzione di Star Tv. Nel suo porfolio figurano anche le collab con ForMan, Grand Hotel, Di Più, Di Più Tv ed Oggi, insieme a Novella 2000, rivista della quale è attualmente direttore.