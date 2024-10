Referendum in Moldavia sull’adesione all’Ue prime proiezioni | No in testa al 58%

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Alle primissimedate dalla Commissione elettorale nazionale moldava sul voto nelaltamente simbolico dellaper l’inserimento dell’obiettivo strategico dell’adesionein Costituzione il «No» è incon il 58,09%, contro il 41,91% del «Sì». Il dato riguarda 456 sezioni su 2.219 per 143.655 voti. Il voto non è vincolante per l’adesione all’Unione, ma se lo spoglio confermerà il primo dato segna di certo una battuta d’arresto nella corsa verso Occidente del Paese. Nel piccolo Paese che si estende tra Romania e Ucraina oggi – domenica 20 ottobre – i cittadini si sono recati alle urne anche per le elezioni presidenziali. Stando ai primi risultati, la presidente uscente Maia Sandu (europeista e candidata con il Partito di Azione e Solidarietà) è incon il 34,12%. Il dato è nettamente inferiore ai sondaggi di Cbs-Axa che la vedevano al 35,8%.