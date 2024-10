Ragazzo morto a Pianoro, la sua auto travolta dalla piena del fiume Zena: salvo per miracolo il fratello (Di domenica 20 ottobre 2024) Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, il 20enne che è morto dopo essere stato travolto da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Con il fratello la vittima aveva Ilmessaggero.it - Ragazzo morto a Pianoro, la sua auto travolta dalla piena del fiume Zena: salvo per miracolo il fratello Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, il 20enne che èdopo essere stato travolto da un'ondata didela Botteghino di Zocca. Con illa vittima aveva

Alluvione a Bologna - fratelli travolti alla piena : uno è morto - A Bologna città l'acqua sì è man mano ritirata in alcune delle zone più colpite ieri sera, ma restano situazioni molto critiche come in viale Sabena, ancora completamente allagato, e più in generale le zone alluvionate sono ora alle prese con fango e detriti. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. (Ilrestodelcarlino.it)

Travolto da un'onda in piena : è morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY I vigili del fuoco sono al lavoro a Botteghino di Zocca per recuperare il corpo senza vita del ragazzo di 20 anni disperso da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava con il fratello è stata trascinata dalla piena del torrente Zena. La... (Bolognatoday.it)

Maltempo in Liguria - morto un 75enne caduto in un dirupo : a Genova preoccupa la piena del torrente Sori – Il video - . A Chiavari, l’Entella ha esondato sul lato di Lavagna nella pista ciclabile e pedonale. Chiusa anche via Delle Rovare, in zona San Fruttuoso, sempre a seguito della frana. In via Brusinetti, sulle alture di Voltri, due famiglie sono state evacuate per una frana sulla strada comunale. La decisione, fanno sapere le autorità locali, è stata presa per «ridurre il rischio anche in itinere per gli ... (Open.online)