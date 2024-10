Prime video, arriva ‘The Pasta Queen’. Chi è l’influencer Nadia Caterina Munno (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Il suo nome all’anagrafe è Nadia Caterina Munno ma è nota, al grande pubblico, con il soprannome di ‘The Pasta Queen’. E proprio con questo titolo farà il suo imminente debutto, giovedì 24 ottobre, su Amazon Prime video. The Pasta Queen, il successo e la carriera Sul suo sito ufficiale, usa questa frase per la presentazione di se stessa: “Benvenuti, sono così felice che voi siate qui. La mia passione nella vita è portare la vera essenza dello stile di vita e della cultura italiana al mondo, un piatto di Pasta alla volta. Benvenuti in famiglia”. Racconta che Roma, per lei, sarà sempre casa. Nata e cresciuta nella Città Eterna, ha trascorso la sua infanzia circondato dalla Pasta. Anche letteralmente. Infatti la sua famiglia è composta da generazioni di Pastai. Quotidiano.net - Prime video, arriva ‘The Pasta Queen’. Chi è l’influencer Nadia Caterina Munno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Il suo nome all’anagrafe èma è nota, al grande pubblico, con il soprannome di. E proprio con questo titolo farà il suo imminente debutto, giovedì 24 ottobre, su Amazon. TheQueen, il successo e la carriera Sul suo sito ufficiale, usa questa frase per la presentazione di se stessa: “Benvenuti, sono così felice che voi siate qui. La mia passione nella vita è portare la vera essenza dello stile di vita e della cultura italiana al mondo, un piatto dialla volta. Benvenuti in famiglia”. Racconta che Roma, per lei, sarà sempre casa. Nata e cresciuta nella Città Eterna, ha trascorso la sua infanzia circondato dalla. Anche letteralmente. Infatti la sua famiglia è composta da generazioni dii.

