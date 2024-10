Prato, la piscina di via Roma chiuderà per lavori. I club sportivi: "Il Comune non ci ha interpellato" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il CGFS, gestore dell'impianto, ha fatto sapere che le consuete operazioni di montaggio del pallone pressostatico di copertura della vasca principale della piscina “Colzi - Martini” di via Roma sono iniziate lo scorso 14 ottobre e che si concluderanno entro questa settimana (meteo permettendo). A Firenzetoday.it - Prato, la piscina di via Roma chiuderà per lavori. I club sportivi: "Il Comune non ci ha interpellato" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il CGFS, gestore dell'impianto, ha fatto sapere che le consuete operazioni di montaggio del pallone pressostatico di copertura della vasca principale della“Colzi - Martini” di viasono iniziate lo scorso 14 ottobre e che si concluderanno entro questa settimana (meteo permettendo). A

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piscina di via Roma - dalla prossima settimana parte il rimontaggio della copertura - Prato, 10 ottobre 2024 - Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di montaggio del pallone per la copertura della vasca da 50 metri della piscina di via Roma. Tali operazioni richiederanno qualche settimana di tempo. A copertura installata, il Comune dovrà verificare l’integrità del rivestimento del piano vasca, delle pareti e del fondo della vasca stessa. (Lanazione.it)

Morto il bimbo di 2 anni caduto nella piscina di una villetta vicino a Roma - Poi l'aggravamento irreversibile che ha causato il decesso. Il piccolo era ricoverato al policlinico Gemelli dallo scorso 24 agosto: le sue condizioni erano gravissime, tanto che i medici lo hanno tenuto per settimane in coma farmacologico. A indagare sul caso i carabinieri della stazione di Formello e i colleghi della Compagnia Roma Cassia. (Quotidiano.net)

Nubifragio a Roma - il locale diventa una piscina – Video - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)