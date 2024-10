Perché l’autobiografia di Al Pacino si intitola Sonny Boy? (Di domenica 20 ottobre 2024) l’autobiografia di Al Pacino, pubblicata da La nave di Teseo lo scorso 15 ottobre, in contemporanea mondiale, si intitola Sonny Boy Perché questo era il soprannome che gli aveva dato la madre da bambino. Sonny Boy è il titolo di una canzone del 1928 di Al Jolson (famoso per la sua blackface in Il cantante di jazz) che racconta la tenerezza di un genitore davanti a un figlio capace di rendere tutto meraviglioso, anche i momenti più brutti della vita. “Anche se il cielo è grigio, non mi importa. Tu lo rendi azzurro, Sonny Boy. Gli amici mi possono abbandonare, li lascio fare Perché ho te. Sei stato inviato dal paradiso. E hai trasformato questa vita in un paradiso “, recita uno dei versi della canzone. <!







> E di momenti brutti, Pacino ne ha vissuti tanti. A partire dall’abbandono da parte del padre. Cultweb.it - Perché l’autobiografia di Al Pacino si intitola Sonny Boy? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di Al, pubblicata da La nave di Teseo lo scorso 15 ottobre, in contemporanea mondiale, siquesto era il soprannome che gli aveva dato la madre da bambino.è il titolo di una canzone del 1928 di Al Jolson (famoso per la sua blackface in Il cantante di jazz) che racconta la tenerezza di un genitore davanti a un figlio capace di rendere tutto meraviglioso, anche i momenti più brutti della vita. “Anche se il cielo è grigio, non mi importa. Tu lo rendi azzurro,. Gli amici mi possono abbandonare, li lascio fareho te. Sei stato inviato dal paradiso. E hai trasformato questa vita in un paradiso “, recita uno dei versi della canzone. E di momenti brutti,ne ha vissuti tanti. A partire dall’abbandono da parte del padre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Pacino si mette a nudo nel memoir “Sonny Boy” : «Sul palcoscenico mi sono sempre sentito come a casa mia.» - Mi divertivo. Sin dai primi spettacoli scolastici, il talento naturale di quel ragazzo prodigio appare evidente a tutti. Nel memoir, Al Pacino parla anche del Covid e della sua esperienza personale con il virus: «L’ambulanza davanti a casa. Sonny Boy, curata dal New York Times, è un’autobiografia schietta e sincera, senza filtri. (Metropolitanmagazine.it)

Al Pacino e Sonny Boy - i ricordi dell’attore : “Sono cresciuto nel Bronx - mia madre mi salvò la vita” - Sonny Boy, Al Pacino si racconta in un libro L’attore racconta la sua infanzia nel South Bronx, dove è cresciuto in un ambiente segnato da povertà e difficoltà. Sin da giovanissimo, Pacino si esibiva per i parenti siciliani nel Bronx, imitando attori e spettacoli cinematografici visti con sua madre. (Superguidatv.it)

Le molte vite di un ragazzo del Bronx. Al Pacino si racconta in “Sonny boy” - Strano, una specie di porridge” ha detto l’attore al NYT. L’incontro decisivo è con un’insegnante che riconosce in lui il talento per la recitazione e lo indirizza alla rinomata High School of Performing Arts di New York. Soccorso da una squadra di sei paramedici e due dottori nel suo salotto, Pacino si è risvegliato sotto shock: "Ho pensato di aver vissuto la morte. (Quotidiano.net)