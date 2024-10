Formiche.net - Occidente o Russia? Il referendum della Moldavia oggi al voto

(Di domenica 20 ottobre 2024) È la disinformazia il convitato di pietra alle elezioni presidenziali diin, sommate alpro-Ue, appuntamento elettorale che potrebbe segnare l’ingresso del Paese nell’Unione europea e l’allontanamento definitivo dal cono di influenza di Mosca. Il nuovo possibile presidente ha già in tasca l’adesione all’Ue di un Paese che va alle urne per decidere se il futuro è lao l’. Nonostante sia un piccolo stato dell’Europa sud-orientale senza sbocco sul mare, con meno di 3 milioni di persone, di cui 500.000 in Transnistria, è densamente rilevante alla voce geopolitica. Le politiche di Sandu Negli ultimi anni ha registrato il tasso di crescita del prodotto interno lordo più alto in Europa, ma è ancora uno dei Paesi più poveri.