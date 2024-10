Moviola Empoli-Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match (Di domenica 20 ottobre 2024) l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25: Moviola Empoli-Napoli l’episodio chiave della Moviola del match tra Empoli-Napoli, valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Abisso. l’episodio chiave DEL match Calcionews24.com - Moviola Empoli-Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)delvalido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25:delladeltra, valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.DEL

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MOVIOLA Juve-Lazio - l’episodio chiave del match - MOVIOLA Juve-Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Juve–Lazio, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)

Moviola Milan-Udinese - l’episodio arbitrale chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25: moviola Milan-Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Milan-Udinese, valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. (Calcionews24.com)

Moviola Genoa Bologna - l’episodio chiave del match - Dirige la sfida l’arbitro Doveri. . L’EPISODIO CHIAVE Nessun episodio da segnalare, con l’arbitro che ha condotto in maniera corretta la gara. Moviola Genoa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa Bologna, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)