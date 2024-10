Moldavia: prime proiezioni voto su Ue, No in testa col 58% (Di domenica 20 ottobre 2024) Alle primissime proiezioni date dalla Commissione elettorale nazionale moldava sul voto nel referendum altamente simbolico della Moldavia per l'inserimento dell'obiettivo strategico dell'adesione all'Ue in Costituzione il 'No' è in testa con il 58,09%, contro il 41,91% del Sì. Il dato riguarda 456 sezioni su 2.219 per 143.655 voti. Quotidiano.net - Moldavia: prime proiezioni voto su Ue, No in testa col 58% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Alle primissimedate dalla Commissione elettorale nazionale moldava sulnel referendum altamente simbolico dellaper l'inserimento dell'obiettivo strategico dell'adesione all'Ue in Costituzione il 'No' è incon il 58,09%, contro il 41,91% del Sì. Il dato riguarda 456 sezioni su 2.219 per 143.655 voti.

