Mister Movie | Come Bruce Willis ha previsto il progetto Blair Witch sei anni prima della sua uscita

Bruce Willis, il profeta del cinema horror Chi l'avrebbe mai detto che Bruce Willis avesse un dono profetico? In un'intervista risalente al 1993, sul set di Pulp Fiction, l'attore ha anticipato l'ascesa del genere found footage, rivoluzionando il mondo del cinema horror. Una profezia sorprendente In un video recentemente riemerso, si vede Willis parlare con entusiasmo delle potenzialità delle videocamere, prefigurando l'impatto che avrebbero avuto sul cinema. L'attore aveva previsto che, in pochi anni, sarebbe nato un nuovo genere di film horror, girato con videocamere amatoriali e caratterizzato da un'atmosfera cruda e realistica.

