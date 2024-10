Milano, 20enne violentata in Corso Como: l’uomo, conosciuto in un locale, si era offerto di accompagnarla a casa (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica una ragazza di 20 anni è stata violentata nella zona della movida milanese in Corso Como. L’autore, un ragazzo conosciuto in un locale, dopo aver abusato di lei si è dileguato lasciando la giovane in strada. La ragazza è stata soccorsa in via D’Azeglio all’angolo con via de Tocqueville da una passante che ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto è intervenuta la polizia e la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario. La ragazza, che vive a Milano è di origine colombiana, ha raccontato di essere salita in auto dell’aggressore che si era offerto di accompagnarla a casa. La violenza si è consumata nella vettura. La ragazza è stata portata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, che è specializzata nei casi di violenza sessuale. Ilfattoquotidiano.it - Milano, 20enne violentata in Corso Como: l’uomo, conosciuto in un locale, si era offerto di accompagnarla a casa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica una ragazza di 20 anni è statanella zona della movida milanese in. L’autore, un ragazzoin un, dopo aver abusato di lei si è dileguato lasciando la giovane in strada. La ragazza è stata soccorsa in via D’Azeglio all’angolo con via de Tocqueville da una passante che ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto è intervenuta la polizia e la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario. La ragazza, che vive aè di origine colombiana, ha raccontato di essere salita in auto dell’aggressore che si eradi. La violenza si è consumata nella vettura. La ragazza è stata portata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, che è specializzata nei casi di violenza sessuale.

