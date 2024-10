Lapresse.it - Migranti, Anm: “Nordio minaccia azioni disciplinari, toni senza precedenti”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Personalmente sono basito che il ministro della giustizia ricorra a questa categoria dell’abnormità che per i tecnici richiama possibili responsabilità”. Così il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia intervistato a Sky Tg24. “Come se il ministro avesse inteso dire ai colleghi del tribunale di Roma ‘se non provvedete secondo i desiderata del governo e i miei desiderata, sono pronto ad un’azione disciplinare”, aggiunge. “In questo clima accessissimo – prosegue – io sono fortemente preoccupato per idi aggressione al lavoro giudiziario che non hanno. Faccio un appello a tutti perché si ritorni ad usare la ragione e qui la ragione è che il diritto va applicato dai giudici.